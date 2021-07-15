Суд в Твери перенес рассмотрение иска Пригожина к Волкову на 13 августа

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Пролетарский районный суд Твери перенес на 13 августа рассмотрение иска бизнесмена Евгения Пригожина к бывшему руководителю организации "Штабы Навального" (признана в РФ экстремистской) Леониду Волкову.

"Заседание отложено на 13 августа. Основание - истребование доказательств", - говорится в материалах суда.

Исковое заявление было зарегистрировано 15 июня. Основные требования истца - защита чести, достоинства и деловой репутации, опровержение сведений, компенсация морального вреда, а также взыскание судебных расходов и неустойки.

В конце апреля в Савеловском районном суде Москвы состоялось заседание по иску Пригожина к Волкову. В ходе заседания от ответчика поступило ходатайство о передаче дела в суд по месту его регистрации. Суд вынес определение о передаче дела в Пролетарский районный суд Твери, первое заседание было назначено на 15 июля.