Крым третий день подряд обновляет антирекорд по приросту случаев COVID

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Количество выявленных за сутки в Крыму случаев коронавируса впервые с начала пандемии превысило 390, это третий антирекорд подряд и пятый - за шесть дней.

"За 15 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 394 случая новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 281 выявлен при обращении за медицинской помощью, 107 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 случаев - завозные из-за рубежа", - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во "ВКонтакте" в пятницу.

Новые высокие показатели после январских максимумов начали фиксировать в Крыму на прошлой неделе. Антирекорд обновился четыре раза - 10, 11, 13 и 14 июля.

Всего COVID-19 подтвержден в регионе у 54 тыс. человек, более 1,6 тыс. пациентов умерли, привиты 380 тыс. жителей.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В июне этого года ограничения в очередной раз ужесточили: под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой, рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы.