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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Глава МВД выступил за увеличение числа медвытрезвителей в регионах России

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Владимир Колокольцев считает необходимым развивать систему вытрезвителей на территории всех регионов страны, в особенности там, где сложный климат. Он заявил об этом на правительственном часе в Совете Федерации.

"За прошлый год таких граждан (в состоянии алкогольного опьянения - ИФ) было выявлено 400 тысяч и 50 тысяч доставлено в специализированные учреждения. Можете себе представить, сколько жизней спасено в регионах РФ. Но, всего в 19 регионах действуют подобного рода специализированные учреждения", - сказал он.

По его данным, среди регионов по числу вытрезвителей лидирует Татарстан: "Там в 11 районах республики действуют медвытрезвители". Он добавил, что эти учреждения действуют еще в Туве, Челябинске и Кургане.

Глава МВД считает, что вытрезвители "необходимо во всех регионах создавать и, в первую очередь, со сложными климатическими условиями, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших граждан".

Он напомнил, что решение о направлении в медицинское учреждение гражданина в состоянии алкогольного опьянения принимает медработник, которого вызывают полицейские.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата парламента разделяет "такую гуманную позицию".

Она попросила сенаторов разобраться на местах, почему только в 19 регионах есть система медицинских вытрезвителей.

МВД Совет Федерации Владимир Колокольцев Валентина Матвиенко Татарстан Тува Курган Челябинск
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