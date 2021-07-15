Четвертый за 5 дней антирекорд по COVID-приросту установлен в Крыму

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Количество выявленных за сутки в Крыму случаев коронавируса впервые с начала пандемии превысило 380.

"За 14 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 381 случай новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 301 выявлен при обращении за медицинской помощью, 77 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за рубежа", - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во "ВКонтакте" в четверг.

Новые высокие показатели после январских максимумов начали фиксировать в Крыму на прошлой неделе. Антирекорд обновился три раза - 10, 11 и 13 июля.

Всего COVID-19 подтвержден в регионе у 53 тыс. человек, более 1,6 тыс. пациентов умерли, привиты 380 тыс. жителей.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В июне этого года ограничения в очередной раз ужесточили: под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой, рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы.