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В Туве медиков, пенсионеров и студентов обязали привиться от COVID

В Туве медиков, пенсионеров и студентов обязали привиться от COVID
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Власти Тувы определили группы профессий, не менее 60% представителей которых должны быть вакцинированы в обязательном порядке, также привиться должны пенсионеры и студенты, сообщает пресс-служба правительства республики во вторник.

Со ссылкой на руководителя регионального Роспотребнадзора Людмилу Салчак пресс-служба поясняет, что решение об обязательной вакцинации связано с тем, что в республике наблюдается низкий охват прививками лиц, работающих в сферах с наибольшим риском заражения.

"Обязательной вакцинации подлежат работники медицинских и образовательных организаций, сотрудники оздоровительных лагерей, соцсферы, культуры, досуга, спорта, служащие, работники транспорта общего пользования. Работники сферы обслуживания: торговли, общепита, производственных цехов пищевой продукции. Работники сферы услуг: парикмахерских, гостиниц, туристических баз, саун и бань, работники МФЦ, клиентских подразделений финансовых организаций, почтовых отделений, единых расчетных центров, центров сотовой связи, работники ЖКХ, энергетики", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вакцинацию также обязаны пройти студенты и лица старше 65 лет.

Вместе с тем предприятия, которые приостановили свою деятельность, должны провести дезинфекцию помещений и составить списки привитых сотрудников.

Все остальные организации, в том числе относящиеся к придорожному сервису, должны установить в помещениях санитайзеры, рециркуляторы и системы вентиляции.

За последние сутки в республике зарегистрировано 189 новых случаев заболевания COVID-19, большинство зараженных проживает в столице республике Кызыле. Среди заболевших: 117 человек среднего возраста, 45 пенсионного возраста, 27 детей до 17 лет. Всего выявлено 19 185 случаев заражения, 17 012 человек выздоровели, 226 скончались.

Хроника коронавируса. Июль.

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На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 391 845 заболевших, умерло 542 756 человек. На фото: бездомный в Рио-де-Жанейро.
Хроника 09 января 2020 года – 20 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Тува Коронавирус Роспотребнадзор

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