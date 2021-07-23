Суд арестовал 50-миллионное имущество Анатолия Быкова в Красноярске

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Суд в Красноярске наложил арест на имущество бизнесмена Анатолия Быкова, которого обвиняют в целом ряде преступлений, в том числе в подстрекательстве к совершению убийства по найму.

"В целях обеспечения приговора в части гражданского иска потерпевшей стороны судом удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на имущество обвиняемого на общую сумму более 49 млн рублей. В числе арестованных объектов два земельных участка площадью более 9 млн кв. метров, нежилое здание площадью 33,3 кв. метра", - сообщает пресс-служба следственного комитета РФ в пятницу.

Ранее потерпевшая сторона заявила гражданский иск о взыскании с бизнесмена Быкова денежной компенсации за моральный вред, причиненный покушением на убийство.

Накануне Быкову было предъявлено обвинение в окончательной редакции – в подстрекательствах к совершению убийства по найму и покушении на убийство двух лиц по найму. Эти случаи произошли в 2004 году.

Свою причастность к совершенному преступлению бизнесмен отрицает.

Свердловский районный суд Красноярска приступил к рассмотрению по существу другого дела – об убийстве Александра Наумова и Кирилла Войтенко, совершенного в 1994 году. Их расстреляли, когда они ехали в собственном автомобиле. Дело передано на рассмотрение присяжных.

Также бизнесмен подозревается в организации преступного сообщества и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.