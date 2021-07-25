Парад в честь Дня ВМФ прошел в Севастополе

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Парад кораблей в честь Дня Военно-морского флота России состоялся в воскресенье в Севастополе - главной базе Черноморского флота (ЧФ), передал корреспондент "Интерфакса".

Парадную линию кораблей сформировали в акватории Севастопольской бухты. В строю - девять кораблей: подводная лодка "Великий Новгород", пограничный сторожевой корабль ФСБ "Аметист", морской тральщик "Иван Антонов", малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", большой десантный корабль "Азов", сторожевой корабль "Пытливый", фрегат "Адмирал Эссен", флагман флота - гвардейский ракетный крейсер "Москва".

В третьей линии парада находилось старейшее судно ВМФ России - спасательное судно "Коммуна", которому 106 лет.

Командующий ЧФ адмирал Игорь Осипов на катере совершил обход строя кораблей и поздравил их экипажи. Затем он вместе с командующим войсками Южного военного округа, генералом армии Александром Дворниковым и полпредом президента РФ в Южном федеральном округе, героем России Владимиром Устиновым поднялся на борт ГРК "Москва".

Дворников, выступая на параде, заявил, что, в условиях нарастающего военно-политического давления на Россию Черноморский флот обеспечивает надежную защиту безопасности страны в вверенной ему зоне ответственности.

"Непрекращающиеся учения военно-морских НАТО в акватории Черного моря находятся под постоянным контролем дежурных сил флота, все провокационные попытки недружественных государств получают жесткий отпор. День военно-морского флота моряки Черноморского флота встречают с высокими показателями в боевой подготовке", - подчеркнул командующий войсками Южного военного округа.

В кильватерном строю на выход из бухты прошли 12 кораблей и катеров. В частности, корабль на воздушной подушке "Самум", малый ракетный корабль "Грайворон", морской тральщик "Иван Голубец", большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск", фрегат "Адмирал Григорович". Завершился парад пролетом 26 вертолетов и самолетов в небе над бухтой.

Программа празднования Дня ВМФ в Севастополе была сокращена. Парад прошел без демонстрации выполнения ракетных, артиллерийских стрельб и других боевых упражнений. Доступ на трибуны был закрыт. Тысячи зрителей собрались смотреть парад на набережной. Прямую трансляцию парада вел один из севастопольских телеканалов.

Вечерние мероприятия - концерт, праздничные салют и фейерверк - отменены из-за коронавирусных ограничений.