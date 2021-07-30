В Татарстане обязали привить от COVID сотрудников 240 предприятий

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор выдал предписания об обязательной вакцинации персонала 240 предприятий в Татарстане в связи с возникновением там очагов коронавирусной инфекции, сообщила журналистам пресс-секретарь республиканского управления ведомства Миляуша Замалиева в пятницу.

Ранее сообщалось, что постановления об обязательной вакцинации сотрудников получают татарстанские предприятия, где были выявлены очаги заболевания COVID-19. В середине июля их получили 78 организаций в республике.

Ранее в июле также стало известно, что сотрудников и студентов ряда вузов Татарстана обязали привиться от коронавируса.