Смольный впервые за 2 месяца опубликовал подробные данные о ситуации с COVID

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Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Петербургские власти впервые за два месяца опубликовали подробные данные о заболеваемости и госпитализации коронавирусных пациентов.

Информацию распространила пресс-служба администрации губернатора.

Согласно информационной справке, сейчас в больницах города с COVID-19 и пневмониями находятся 6 212 человек. За сутки было госпитализировано 186 человек.

При этом в понедельник, 2 августа, глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил, что среднее число госпитализаций в день сократилось до 400 человек.

Всего в Петербурге развернуто 8 366 коек для коронавирусных пациентов. Из них свободно 46%, сообщается в информационной справке. Сейчас в городе для пациентов с COVID-19 работает 21 стационар (13 городских, 8 федеральных). На амбулаторном лечении находятся 50 840 человек.