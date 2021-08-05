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Памфилова заявила, что у ЦИК нет плана по явке на выборы

Памфилова заявила, что у ЦИК нет плана по явке на выборы
Элла Памфилова
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - У Центризбиркома России нет плана по явке на сентябрьских выборах, заверила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Я всем могу сказать "нет", но у меня есть определенные моральные обязательства перед президентом. И вот единственный человек, которому мне сложнее было бы, например, по каким-то вопросам сказать "нет", никогда, ни разу за все эти годы нашего общения - а это много лет, и сложные ситуации были - не сказал мне, что делай так-то и так-то", - сказала Памфилова в эфире "Эха Москвы", отвечая на вопрос главреда радиостанции Алексея Венедиктова, не ставит ли руководство страны ЦИКу "планку" по явке на выборы.

По ее словам, ей "вообще никаких "планок" не ставят, никто (ничего) не говорит".

Памфилова добавила, что "очень серьезная конкуренция" ожидается на выборах глав регионов и в региональные заксобрания, но не стала давать прогноз по явке на сентябрьские выборы. "По опросам разным где-то свыше 50% желают прийти на выборы. Посмотрим, я не хотела бы давать прогнозы в той сфере, в которой не считаю себя большим специалистом, я не социолог", - сказала глава ЦИК и добавила, что явка для нее - "вопрос не самый важный".

Глава Центризбиркома добавила, что на выборах в сентябре смогут проголосовать 10-12 млн граждан России, находящихся за рубежом, в том числе и на Украине.

"Украина гарантировала безопасность, у нас будет на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - на базе наших учреждений, там наши граждане смогут проголосовать", - сказала Памфилова.

Она добавила, что жители непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), получившие паспорта РФ по упрощенной процедуре, смогут приехать в Ростовскую область и проголосовать там. По оценке Памфиловой, поучаствовать в российских выборах могут "тысяч 100-150" жителей непризнанных республик.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. В рамках сентябрьских выборов в России будет избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

ЦИК РФ Элла Памфилова

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