Памфилова заверила, что для непривитых на выборах не будет ограничений

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Вводить ограничения для непривитых от коронавируса избирателей и наблюдателей на выборах в сентябре не планируется, вакцинация остается добровольным решением, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"Я постоянно исхожу из тезиса, как президент РФ (Владимир Путин - ИФ) сказал, что вакцинация добровольная. С другой стороны, Роспотребнадзор сказал нам, что рекомендовано довести вакцинацию (сотрудников избирательных участков и наблюдателей - ИФ) до 100%. Но ограничений (для непривитых граждан - ИФ) не будет", - сказала Памфилова в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в четверг.

"Вся наша система, которую мы отработали, - применение средств индивидуальной защиты, социальная дистанция, разведение потоков (избирателей - ИФ). Мы полагаем, что справимся с этой проблемой, и никаких драконовских ограничительных мер мы не предполагаем", - отметила глава ЦИК РФ.

Председатель комиссии напомнила, что в настоящее время 47% всех сотрудников избирательных комиссии в России прошли вакцинацию от коронавируса. Памфилова отметила, что в Москве 62% от всех членов избирательных комиссий привились от коронавируса, в Подмосковье - за 70%. Она также выразила мнение, что к выборам процент вакцинированных сотрудников избиркомов увеличится.

Памфилова сообщила, что ЦИК РФ в настоящее время обсуждает возможность ПЦР-тестирования для тех, у кого есть противопоказания к прививке. "Сейчас мы продумываем, хотя это дорогое удовольствие, ПЦР-тестирование для тех, у кого есть противопоказания. Надо целый ряд факторов учитывать", - сказала председатель комиссии.

16 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство рекомендует привить от коронавируса всех, кто будет работать на избирательных участках во время сентябрьских выборов. "Наша настоятельная рекомендация сегодня для всех, кто будет находиться на избирательных участках, еще раз хочу акцентировать внимание - и членов избирательных комиссий и наблюдателей - (вакцинация) должна быть 100%", - сказала Попова.

Голосование на выборах различного уровня в сентябре состоится в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В этот период пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ.