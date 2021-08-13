Депутату Редькину предъявлено обвинение в умышленном убийстве

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Депутату Камчатского краевого заксобрания Игорю Редькину предъявили обвинение в убийстве (ч.1 ст. 105 УК), поскольку "следствием получены достаточные данные об умышленном убийстве", сообщило региональное управление СКР.

Редькин ранее говорил, что думал, что стреляет в медведя.

В СК добавили, что проверяют версию обвиняемого об убийстве по неосторожности.

Дело было возбуждено по факту убийства 30-летнего мужчины из поселка Озерновский в Усть-Большерецком районе. Он был ранен на свалке вечером 2 августа и умер в больнице.

Редькин распространил в СМИ заявление, в котором признался, что стал "невольным участником трагедии". По его версии, он узнал, что по свалке в Озерновском бродит медведь, и решил его убить или отпугнуть, чтобы обезопасить местных жителей. О том, что он попал в человека, он узнал уже позже.

Депутат подал заявление о приостановке членства в "Единой России", но президиум регионального политсовета решил вовсе исключить его из партии. Суд поместил его под домашний арест.

Редькин вместе с женой Еленой, по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", владеет 50% ООО "Витязь-Авто", занимающегося выловом и переработкой рыбы. Выручка компании в 2020 году равнялась 5,4 млрд рублей, чистая прибыль - 1,1 млрд рублей. По данным "СПАРК-Интерфакс", бизнесмен также является совладельцем (49,5%) авиакомпании "Витязь-Аэро", контролирует 50% ООО "Вертолеты Камчатки" (занимается перевозками пассажиров и грузов), также ему принадлежит ряд туристических активов на Камчатке.

Редькин занимает 20-е место в рейтинге Forbes богатейших госслужащих и депутатов в 2021 году с доходами 715,7 млн рублей, в прошлом году он занимал 9-е место с доходами в 1,44 млрд рублей. Из декларации Редькина за 2020 год следует, что его доход составил почти 315 млн рублей, за 2019 год - почти 492 млн рублей.