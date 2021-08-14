Полпред в Дальневосточном федеральном округе Трутнев прибыл в Якутию

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в субботу прибыл в Якутию с рабочим визитом и сейчас работает в Тастахском наслеге Намского района республики, сообщает в субботу пресс-служба полпредства.

"Вместе с главой МЧС России Евгением Зиничевым и главой республики Айсеном Николаевым полпред вылетел на пожары в Тастахском наслеге Намского района, где зафиксирован высокий класс пожароопасности", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на территории Намского района сейчас действуют 5 лесных пожаров. Сложная обстановка сохраняется в селах Ергелях (муниципальный округ Тастахский наслег), Хонгор Биэ (Салбанский наслег), Фрунзе (Фрунзенский наслег) и Харыялах (Кобяконский наслег).

"Жители сел Фрунзе, Харыялах, Салбанцы, Ергелях отселены по их пожеланиям по родственникам и знакомым. В районном центре, в селе Намцы, действует пункт временного размещения", - сообщает пресс-служба.

В Намском районе на лесных пожарах работает более 600 человек, в том числе представители Минобороны РФ, МЧС РФ, "Якутлесресурса", добровольцы и мобилизованные граждане. Привлечено 97 единиц техники (тягачи, бульдозеры, пожарные автоцистерны).

Как сообщалось, с 13 августа на территории Республики Саха (Якутия) и Иркутской области введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.