Власти Кубани опровергли информацию об угрозе затопления Анапы

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Региональный оперативный штаб Краснодарского края сообщил о распространяемой некоторыми интернет-ресурсами ложной информации о прорыве дамбы и угрозе затопления Анапы.

"В социальных сетях распространяется ложная информация о том, что в станице Раевской (Новороссийск) прорвало дамбу и вода пошла в сторону Анапы", - сообщил оперативный штаб в понедельник вечером. В действительности, отмечается в сообщении, в станице Раевская из-за залповых дождей произошло наполнение реки Маскага, однако "лишняя" вода уходит в русло реки Анапка и затем в море.

"Река из русла не вышла, дамбы с 2015 года не существует. Ситуация находится под контролем оперативных служб", - сообщает оперштаб.

По информации ГУ МЧС России по краю, циклон с дождями и сильным ветром продолжает оказывать воздействие на 33 населенных пункта 6 муниципальных образований Краснодарского края. С 12 августа было подтоплено 2 тыс. 177 домовладений, 3 тыс. 796 придомовых территорий, подвальные помещения в 27 многоквартирных домах, 14 социально-значимых объектов и один участок автомобильной дороги "Новороссийск - Керчь". В зону действия циклона попали более 13 тыс. человек.

В настоящее время остаются подтопленными 758 частных домовладений, 1 тыс. 986 придомовых территорий и подвальные помещения 15 многоквартирных домов. Проводится откачка воды. Движение по автомобильной дороге "Новороссийск - Керчь" восстановлено.