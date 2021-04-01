Министр науки пообещал "отрегулировать" закон о просветительстве

Он считает, что некоторые "излишне драматизируют ситуацию"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В связи с принятием поправок о регулировании просветительской деятельности "никто не намерен чинить препятствия для международного обмена", принятые положения профильные ведомства уточнят в нормативных актах и драматизировать ситуацию не стоит, заявил РБК ТВ министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Сейчас при разработке нормативных правовых актов мы наш общественный совет подключим, (...) посоветуемся с университетами и научными организациями. У нас нет желания что-либо запретить и кому-то навредить, поверьте. Используя те возможности, которые даёт закон, отрегулируем, - сказал он. - Как министерство мы исходим из того, что наука глобальна, она - интернациональна. И в этом смысле никто чинить препятствия для международного обмена не намерен".

Министр с уважением относится к мнению коллег, высказывающих опасения относительно применения закона, но добавил, что "часть коллег излишне драматизируют ситуацию".

По его словам, сотрудничество вузов "немыслимо без работы с коллегами из-за рубежа", в России есть огромное количество проектов, реализуемых в сотрудничестве с международным научным сообществом, а также линейка международных грантов Российского научного фонда (РНФ).

Он напомнил, что в 2019 году резкая критика встретил приказ его ведомства об ограничении общения российских ученых с зарубежными, "была большая шумиха" и потом приказ был отменен. Фальков отметил, что пока приказ действовал, многое из того, чего научное сообщество опасалось, не произошло.

"Многое, из того чем нас пугают, не предполагается никоим образом. (...) Министерство настроено позитивно, и мы хотели, чтобы не только наши коллеги участвовали в таких проектах, но и мы были страной, куда бы с удовольствием приезжали и иностранные студенты, иностранные исследователи", - отметил министр.

Законопроект № 1057895-7 об изменениях в закон об образовании внесли в Госдуму парламентарии во главе с сенатором Андреем Климовым, руководителем временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета. Он регламентирует просветительскую деятельность и международное сотрудничество в этой сфере.

Госдума приняла его 16 марта, Совет Федерации - 31 марта.

Закон обязывает вузы согласовывать заключение договоров о международном сотрудничестве с Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования либо с госорганами, в ведении которых они находятся, получая от них соответствующие заключения. Это не касается соглашений об обучении иностранцев.

Также он запрещает в рамках просветительства разжигать социальную, расовую, национальную и религиозную рознь, в том числе "посредством сообщения недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов".

Против принятия законопроекта выступили как отдельные ученые и организации, так и президиум РАН. Петицию против этого закона подписали 246 760 человек, на 12:13 мск 1 апреля.

"Чрезмерное ненужное регулирование может привести к существенному дополнительному отставанию страны в критически важных областях науки и техники", - заявил заместитель президента Российской академии наук (РАН) Сергей Люлин.