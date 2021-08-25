Более 50 пожарных спаслись из огненного кольца в Мордовском заповеднике

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Группа военнослужащих и пожарных, участвующих в тушении возгорания на территории Мордовского заповедника на границе с Нижегородской областью, спаслась из окруженного пламенем леса.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону журналистам сообщили в среду, что группировка из 55 человек и 18 единиц техники была направлена, чтобы отсечь очаг пожара в заповеднике на границе с Нижегородской областью.

"Внезапно поднялся ветер, и огонь перешел в верховой пожар, который стал стремительно распространяться на большие площади, молниеносно окружив группировку. Люди с техникой оказались замкнуты в кольце пламени и отрезаны от путей эвакуации", - говорится в сообщении.

По внутреннему краю горящего кольца провели вырубку деревьев, и верховой огонь удалось локализовать. Однако продолжалось низовое горение, создалось сильное задымление, которое усилилось к ночи из-за стихшего ветра.

В это время на спасение пожарных выдвинулась еще одна группировка с тяжелой техникой, ее путь осложняла темнота и плохая видимость из-за дыма. "Дорога была очищена от горящего сухостоя и поваленных деревьев буквально вручную в условиях нулевой видимости", - отмечает пресс-служба.

"Спустя несколько часов, ценой колоссального труда, люди и техника благополучно были эвакуированы на безопасное расстояние. Благодаря профессионализму, смелым и решительным действиям с риском для жизни ради общего дела, заложников огненного кольца удалось вывести в полном составе. Ни один человек не пострадал, ни одна единица техники не повреждена", - подчеркивает МЧС.

Низовой пожар на территории Мордовского природного заповедника тушат с 3 августа. Ликвидации возгорания препятствует труднодоступная местность, валежник, образовавшийся после природных пожаров 2010 года, и неблагоприятные метеорологические условия.

С Мордовией граничит город Первомайск Нижегородской области, где 19 августа жители поселка Стеклянный Первомайского района самостоятельно покинули свои дома, позже там сгорело 11 построек. Из соседнего поселка Берещино эвакуировали 20 человек пожилого возраста.

К северу от заповедника находится закрытый город Саров, где располагается Всероссийский ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ). По данным на 24 августа, фронт пожара находился около 1,5 км от периметра города. МЧС РФ сообщало о введении в лесах Мордовии и Нижегородской области режима межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования.