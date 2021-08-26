Для борьбы с пожаром в Мордовском заповеднике запустят встречный пал

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Пожарные продолжают борьбу с крупным возгоранием на территории Мордовского заповедника, для локализации одного из очагов запустят встречный пал, сообщил врио главы республики Артем Здунов.

"У нас два больших очага. По одному очагу, который прошел 5950 га, активного горения где-то 1,5 га (накануне было 2 га - ИФ), мы его приводим к локализации. По второму очагу, в северо-восточной части, основная работа ведется, туда мобилизована вся техника и люди. С сегодняшнего дня мы начинаем активный отжиг, встречный огонь, который позволит локализовать (пожар - ИФ) на втором участке", - сказал Здунов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

Он отметил, что группировки спасателей дежурят круглосуточно, чтобы не допустить перехода огня на населенные пункты.

Накануне со ссылкой на республиканское МЧС сообщалось о трех очагах: двух в заповеднике и в квартале Краснослободского территориального Пурдошанского участкового лесничества, где площадь пожара составляла 150 га.

Ранее глава Мордовии сообщал, что пожар вспыхнул на том месте, где в 2010 году уже был крупный природный пожар, уничтоживший тогда около 12 тыс. га леса.

Низовой пожар на территории Мордовского природного заповедника тушат с 3 августа. Ликвидации возгорания препятствует труднодоступная местность, валежник, образовавшийся после природных пожаров 2010 года, а также неблагоприятные метеорологические условия.

В Нижегородской области и Мордовии введен режим межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования из-за природных пожаров в заповеднике "Заповедная Мордовия".

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года, является федеральным государственным бюджетным учреждением и находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии РФ. Его площадь составляет 32 162 га.