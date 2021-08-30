Военные подняли вертолет, упавший с туристами в озеро на Камчатке

Поисковые работы на месте падения вертолета Ми-8 на Камчатке Фото: Кроноцкий заповедник/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Военные завершили операцию по поднятию вертолета Ми-8, упавшего с туристами на борту 12 августа в Курильское озеро на юге Камчатки, сообщил заместитель председателя краевого правительства Роман Василевский.

"Вчера была проведена очередная попытка поднятия вертолета, она оказалась успешной, вертолет подняли. Он находится в 570 метрах от берега. Его закрепили на понтонах, сегодня операция будет продолжена для того, чтобы его подтащить как можно ближе к берегу. Дальше будет принято решение либо с использованием водолазов, либо любой другой техники удалить его из акватории озера", - сказал зампред в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона, которое транслировалось онлайн.

Утром 12 августа Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в озеро. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа, они получили тяжелые травмы и вертолетом были доставлены в реанимацию краевой больницы. Вертолет был найден на глубине 120 метров в полукилометре от берега. 18 августа завершилась операция по поднятию со дна озера тел восьми погибших, в том числе командира экипажа, они все опознаны.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

С 13 августа авиакомпания "Витязь-Аэро" приостановила пассажирские перевозки по решению Росавиации о введении ограничения в сертификат эксплуатанта, при этом авиакомпания может продолжать осуществлять грузовые перевозки и оказывать иные авиационные работы, включая услуги санавиации. 25 августа комиссия Росавиации начала проверку "Витязь-Аэро".