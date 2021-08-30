Центр диаспор Афганистана сообщил о планах 500 афганцев приехать в Россию

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - У примерно 500 граждан Афганистана есть на руках документы, необходимые для приезда в Россию, но сроки их переезда власти страны определят после 31 августа, крайнего срока для вывода войск США, сообщил "Интерфаксу" президент Центра диаспор Афганистана в России Гулам Мохаммад Джалал.

"Около 500 человек, граждан Афганистана, хотят приехать в Россию - кто на учебу, у кого-то есть вид на жительство, кто-то работал в коммерческих структурах, это те, у кого есть разрешение на трудовую деятельность", - сказал он.

Джалал напомнил, что ранее представители "Талибана" (движение признано в России террористическим и запрещено) заверяли, что после вывода западных войск из Афганистана 31 августа они рассчитывают получить контроль над аэропортом Кабула и постепенно возобновить авиасообщение внутри страны и с миром. Талибы обещали, что все, у кого на руках есть документы, необходимые для поездок за рубеж, смогут выехать.

Джалалу также известно, что в Россию также хотят вернуться около сотни россиян, "которые пока остаются в Афганистане из-за того, что у членов их семей нет гражданства РФ". Без этих родственников они приехать не смогут. Джалал пообещал, что на следующей неделе передаст в российский МИД обращения от этих граждан.

Между тем, источник "Интерфакса" в российских властных структурах, сообщил, что афганским студентам, которые до смены власти не успели выехать в Россию на учебу, придется начать учебный год дистанционно, хотя это будет непросто технически.

"Тем афганским студентам, которые сейчас находятся на российской территории, будет оказана помощь для оформления документов, необходимых для пребывания в РФ. Учащихся, остающихся в Афганистане, до начала учебного года вывезти не удастся", - сказал собеседник агентства.

Задержки с эвакуацией студентов из Кабула он связал "в том числе, с вопросами безопасности".



Ранее в августе министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что в России учится 1441 студент из Афганистана, федеральной программы их поддержки нет и не планируется, но вузы сами вправе им помогать.