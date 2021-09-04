В Забайкалье сняли часть ограничений по коронавирусу

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Часть ограничений, введенных на время в связи с коронавирусом, сняли в Забайкальском крае, сообщает региональное правительство.

"В регионе продлено время работы точек общественного питания, открыты для посещения учреждения образования - частные детские центры, кружки", - говорится в сообщении.

Теперь рестораны и кафе смогут принимать гостей до часу ночи, а не до 23 часов, как это было ранее. Открылись также все учреждения детского дополнительного образования различных форм собственности, но с условием 50% заполняемости учебных залов.

В Забайкалье все еще запрещено проводить банкеты и корпоративы, а также действует масочный режим. В детских игровых залах на одного ребенка должно приходиться 4 кв. м. помещения.