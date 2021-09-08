РФ не сомневалась в причастности зарубежных спецслужб к задержанию 33 россиян в Белоруссии

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Москва никогда не сомневалась в причастности зарубежных спецслужб к инциденту с задержанием в Белоруссии 33 россиян, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать публикацию в CNN о том, что ЦРУ оказала помощь в проведении этой операции Киеву.

"Вы, наверное, вспомните, что еще тогда мы говорили, что там есть следы зарубежных спецслужб - еще когда эти события развивались. В данном случае это лишнее косвенное подтверждение, что эти следы не так глубоко спрятаны", - сказал Песков.

На просьбу уточнить, причастно ли именно ЦРУ к инциденту, Песков сказал: "Здесь я уже не хочу в конкретику вдаваться. О том, что эти следы есть, мы говорили еще тогда".

На уточняющий вопрос, есть ли у России соответствующие доказательства и будут ли они предоставлены, Песков сказал: "Мне об этом не известно".

Газета "Комсомольская правда" 7 августа прошлого года сообщила, что Следственный комитет России приступил к проверке обстоятельств задержания 33 россиян в Белоруссии. В этом же материале отмечалось, что арест россиян в Минске "оказался провокацией спецслужб Украины".

14 августа 2020 года стало известно, что Белоруссия передала России 32 россиян, задержанных 29 июля.

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 24" назвал ситуацию с задержанием 33-х россиян в Беларуси совместной акцией украинских и американских спецслужб.