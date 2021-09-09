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Тело седьмого погибшего извлечено из-под завалов дома в Ногинске

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Тело седьмого погибшего извлечено из-под завалов в девятиэтажке в подмосковном Ногинске, где накануне произошел взрыв газа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

Ранее информированный источник рассказал агентству, что на месте взрыва в ногинской девятиэтажке обнаружены тела еще двух девушек, считавшихся пропавшими без вести. Таким образом, общее число жертв ЧП достигло семи человек.

Между тем глава администрации Богородского округа Игорь Сухин (Ногинск является административным центром этого округа) заявил в интервью телеканалу "360", что разбор завалов и поиск людей на месте взрыва, по прогнозам, продлится до конца дня.

Он уточнил, что работы осложнены тем, что часть плит всех четырех этажей обрушились в подвальное помещение, что затрудняет работу спецтехники.

Взрыв газа произошел утром 8 сентября в панельной девятиэтажке в Ногинске. Обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах. Взрывом было полностью разрушено восемь квартир. В результате семь человек погибли, 17 пострадали.

Взрыв газа в жилом доме в Ногинске

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МЧС Подмосковье Ногинск

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