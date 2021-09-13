Прогноз показал, что проходной барьер на выборах преодолеют все четыре парламентские партии

Возможно, пройти в парламент получится у партии "Новые люди" и "Партии пенсионеров"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) на основе анализа прогнозов ведущих российских социологических службы подготовили консенсус-прогноз результатов предстоящих выборов в Государственную Думу, согласно которому, все нынешние парламентские партии войдут в нижнюю палату парламента.

Согласно прогнозным оценкам, поступившим в "Интерфакс", составленным на основе анализа прогнозов ВЦИОМ, Фонда "Общественное мнение" и ИНСОМАР, в ФоРГО прогнозируют результат "Единой России" в пределах 42-46% (ФОМ прогнозировал 41,3%, ВЦИОМ - 42%, ИНСОМАР - 45,1%). Что касается КПРФ, то, по прогнозу ФоРГО, коммунисты получат результат в пределах 17-19% (ФОМ прогнозировал 19,2%, ВЦИОМ - 19%, ИНСОМАР - 18,6%). По оценкам фонда, третьей партией, которая должна преодолеть проходной пятипроцентный барьер, будет ЛДПР - в ФоРГО прогнозируют результат либерал-демократов на уровне 11-13% (ФОМ прогнозировал 14,9%, ВЦИОМ - 11%, ИНСОМАР - 12%). Результат партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", согласно консенсус-прогнозу ФоРГО, ожидается в пределах 7-9% (ФОМ прогнозировал 7%, ВЦИОМ - 8%, ИНСОМАР - 8,1%).

Кроме того, в фонде полагают, что шанс преодолеть проходной барьер есть у партии "Новые люди", результат которой, по оценкам ФоРГО, ожидается в пределах 3,5-5% (ФОМ давал прогноз по этой партии на уровне 4,6%, ВЦИОМ - 5%. ИНСОМАР - 5,2%).

В ФоРГО также считают, что сопоставимые шансы пройти в Госдуму есть и у "Партии пенсионеров" - прогнозируемый фондом результат также в пределах 3,5-5% (ФОМ давал по этой партии прогноз на уровне 3,6%, ВЦИОМ - 3%, ИНСОМАР - 3,2%).

"На мой взгляд, успех "Партии пенсионеров" - в стилистике компании. Она выгодно отличается на фоне агрессивной или навязчивой риторики конкурентов, которые борются за голоса этой самой большой в России социальной группы", - сказал глава фонда Константин Костин "Интерфаксу", комментируя прогноз ФоРГО по этой партии.

"Надо также отметить, что все агитационные инструменты - от политической рекламы до дебатов работают скоординировано, и образ получается очень цельный и привлекательно неожиданный. Рейтинг "Партии пенсионеров" подрастает, главный вопрос - предел и динамика этого роста, хватит ли оставшейся недели, чтобы достичь 5%", - отмечает аналитик.