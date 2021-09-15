Арестованы фигуранты дела об изнасиловании и убийстве пенсионерки в Бужанинове

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Сергиевом Посаде суд арестовал двух мигрантов, которых обвиняют в изнасиловании и убийстве пожилой женщины в Бужанинове, сообщили в управлении СК по Московской области. После убийства пенсионерки местные жители устроили стихийный сход и потребовали выселить мигрантов.

В СК напомнили, что это мужчины 1988 и 1984 годов рождения, их задержали по горячим следам.

Следователи и криминалисты провели дополнительные осмотры места происшествия, где нашли тело 13 сентября, назначили судебно-медицинскую, генетическую, дактилоскопическую и психолого-психиатрическую экспертизы.

Следствие также проверит, законно ли обвиняемые находились и работали в России.

Погибшую нашли в леске в 160 метрах от СНТ "Магистраль 2". Вечером того же дня жители Бужанинова пришли к общежитию, где жили иностранные работники местной компании "Экоокна", и потребовали от властей их выселить. Они жаловались на поведение иностранцев, а также на нехватку рабочих мест для местных жителей.

Однако затем выяснилось, что по делу об убийстве задержаны два гражданина Таджикистана, которые жили не в общежитии, работали не в "Экоокнах" а строили частный дом в СНТ "Приозерный".

Тем не менее общежитие в Бужанинове по решению губернатора Андрея Воробьева полностью расселили. Около ста иностранцев на автобусах вывезли в Сергиев Посад, где, по словам чиновников, они будут жить под жестким контролем, но на работу их будут по-прежнему привозить в "Экоокна".