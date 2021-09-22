В Кремле затруднились сказать, когда Путин выйдет из самоизоляции

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока сложно назвать дату выхода главы государства из самоизоляции, однако подчеркнул, что Владимир Путин активно работает удаленно.

"Нет, пока точно вам не могу сказать. Но я еще раз повторяю: вы видите, график такой достаточно заполненный, поэтому, собственно, сути рабочего процесса никоим образом это не затрагивает и не меняет", - сказал Песков журналистам в среду.

Он добавил, что пока сложно сказать, как президент проведет свой день рождения (7 октября).

"Идут рабочие будни, поэтому я вам сказать точно не могу. Но, как правило, в дни рождения президент все-таки как-то встречается и с друзьями, и с родными", - пояснил пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что пока до дня рождения президента "все-таки далеко" и оставил без уточнения вопрос, закончится ли самоизоляция к этому времени.

14 сентября стало известно, что Путин ушел на карантин "в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении". Об этом сообщала пресс-служба Кремля. Позднее Песков пояснил, что Путин ушел на самоизоляцию в связи с тем, что он является контактным лицом после выявленных случаев заболевания коронавирусом в его окружении.

В минувший четверг, 16 сентября, пресс-секретарь президента РФ сообщил, что глава государства проведет в режиме самоизоляции как минимум неделю.