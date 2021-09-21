Минфин ждет 546 млрд рублей допналогов от металлургии, угля и удобрений за три года

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Минфин ожидает, что в 2022-2024 годах в бюджет дополнительно поступит 546 млрд рублей от металлургов, угольной промышленности и производителей удобрений в результате принятия поправок в Налоговый кодекс.

Об этом говорится в пояснительной записки к законопроекту, который министерство внесло в правительство.

"При этом, учитывая, что обложение налогом на прибыль организаций по предлагаемому механизму зависит от инвестиционной и дивидендной политики организации, оценить бюджетный эффект в части дополнительного поступления налога на прибыль организаций не представляется возможным", - говорится в документе.

Чиновники правительства с прошлой недели активно обсуждают в бизнесом дополнительные налоговые изъятия у компаний горно-металлургического сектора. Пока есть два основных сценария - изменение формулы расчета НДПИ и введение прогрессивного налога на прибыль, а также комбинированный вариант.

Минфин сообщил бизнесу, что в 2022 году ждет поступление в бюджет около 250 млрд рублей за счет этих дополнительных налоговых поступлений, рассказал "Интерфаксу" один из участников совещания 15 сентября у первого вице-премьера Андрея Белоусова. По его словам, чиновники тогда дали понять, что "цифра уже посчитана в бюджете" на 2022-2024 годы

21 сентября источники в металлургической отрасли рассказали "Интерфаксу", что акциз на жидкую сталь обсуждается как один из вариантов увеличения фискальной нагрузки. Идея введения акциза на жидкую сталь возникла при обсуждении роста НДПИ: не у всех металлургов есть добычные проекты, поэтому НДПИ не решает задачу изъятия сверхприбыли, пояснил один из собеседников "Интерфакса" в отрасли. "Поэтому решили посмотреть на следующий передел", - добавил он.

"Пока детали - налогооблагаемая база, методика - находятся в проработке", - сказал один из источников.