В аппарате Москальковой работают над жалобой на этапирование Цуркан

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова получила обращение адвоката бывшего члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, приговоренную к 15 годам колонии по делу о шпионаже.

"У нас есть это обращение. Оно зарегистрировано и находится в работе", - сказали "Интерфаксу" в аппарате омбудсмена.

Адвокат Цуркан Анна Ставицкая 18 октября приехала к подзащитной в СИЗО и узнала, что ее этапировали в алтайскую колонию. В соответствии с уголовно-исполнительным кодексом, осужденная должна отбывать наказание на территории субъекта, в котором она проживала или была осуждена, то есть московского региона, поэтому защита считает ее этапирование на Алтай незаконным, объяснила адвокат.

Защита Цуркан пожаловалась на ее этапирование на Алтай директору ФСИН Александру Калашникову и Москальковой.

Мосгорсуд и затем Верховный суд России решили, что Цуркан занималась шпионажем в интересах молдавской разведки. Она приговорена к 15 годам колонии общего режима и обращению в доход государства изъятых у нее более 656 млн рублей.

Цуркан вину не признала ни на следствии, ни в суде.