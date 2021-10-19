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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: вторник, 19 октября

Предложения COVID-локдауна и обыски у Дерипаски

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни в РФ с 30 октября по 7 ноября. В регионах с наиболее сложной ситуацией по COVID-19 - уже с 23 октября. Предлагается ввести QR-коды для прохода на отдельные общественные объекты и массовые мероприятия. Регионам также рекомендовали перевести пенсионеров без прививки на самоизоляцию. Эти инициативы поддержал Михаил Мишустин. Озвученные предложения будут представлены президенту, пока он решения не принял.

- В Москве ужесточают антиковидные ограничения. С 25 октября не менее 30% сотрудников, включая граждан старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями, должны быть переведены на удаленку. За нарушение этого требования работодателю грозит административная ответственность. Для невакцинированных пожилых москвичей вводится домашний режим. На предприятиях сферы услуг не менее 80% сотрудников должны быть вакцинированы.

- За сутки в РФ от коронавируса скончались рекордные 1 015 человек. Выявлено за этот период 33 740 случаев заражения. В Москве, по словам Сергея Собянина, число выявляемых случаев по сравнению с августом выросло в четыре раза, число госпитализаций - в три раза.

- ФБР проводит обыск в доме Олега Дерипаски в Вашингтоне, сообщает телеканал NBC News. Представитель бизнесмена разъяснила, что дом принадлежит не самому предпринимателю, а его родственникам. На фоне этих новостей падение акций "Русала" на Московской бирже усилилось: по итогам основных дневных торгов они подешевели на 5,9% по отношению к закрытию понедельника.

- МВД предъявило ректору "Шанинки" Зуеву официальное обвинение в хищении 21 млн рублей из бюджета. Прокуратура просит отменить ему домашний арест и отправить ректора в СИЗО.

- В убийстве девочки в Вологде подозревают психически нездоровую женщину. Ранее у нее изъяли двух ее детей. Детский омбудсмен региона заявила, что семья погибшей девочки была неблагополучной, а причиной произошедшего стало ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

- Минфин США пригрозил наказать "Газпром" за попытки обойти санкции. О каких именно действиях российской корпорации идет речь, не уточняется.

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