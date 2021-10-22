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Дело бывшего петербургского депутата Резника дошло до суда

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Дело бывшего депутата Заксобрания Петербурга Максима Резника зарегистрировал Октябрьский суд, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Оно передано судье.

Резнику вменяют хранение наркотиков (ч.1 ст.228 УК). По версии следствия, не позднее 9 марта 2021 года депутат приобрел 18,2 грамма марихуаны для личного пользования у неустановленного лица и незаконно ее хранил.

Он был задержан 17 июня. 18 июня суд поместил его под домашний арест. Вину он не признает.

Он собирался участвовать в выборах в Заксобрание в сентябре 2021 года. Начать сбор подписей в поддержку своего выдвижения он не смог из-за отказов следователя отпустить его к нотариусу. 20 июля он свернул избирательную кампанию.

Максим Резник Петербург Заксобрание Октябрьский суд

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