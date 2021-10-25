Ученые попросили генпрокурора отозвать ходатайство об аресте ректора "Шанинки"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Почти 250 ученых и преподавателей, в том числе два десятка академиков РАН и больше сорока членов-корреспондентов РАН, призвали генпрокурора Игоря Краснова отозвать апелляцию на решение о домашнем аресте ректора "Шанинки" Сергея Зуева. Их открытое письмо опубликовал "Троицкий вариант".

Они просят Краснова "восстановить интересы законности и правосудия и дать соответствующему прокурору указание отказаться от поданного им апелляционного представления".

13 октября Тверской суд Москвы поместил Зуева под домашний арест по делу о мошенничестве вопреки просьбе следствия его арестовать. 19 октября прокуратура подала апелляцию на решение по мере пресечения. Мосгорсуд ее рассмотрит 27 октября.

Ученые напомнили, что Зуев добровольно являлся на все следственные действия, не скрывался от правоохранительных органов и не стал обжаловать домашний арест, несмотря на строгость этой меры пресечения, "показывая свою готовность конструктивно взаимодействовать с правоохранительными органами".

Авторы обращения убеждены в безупречной репутации Зуева и его глубокой человеческой порядочности. При этом они обеспокоены тем, что 20 октября Зуева экстренно доставили в больницу с инфарктом миокарда. Ему провели стентирование артерии сердца. Ученые напомнили, что в 2021 году это для него третья операция, у него гипертония III стадии, исключающая заключение под стражу, и нестабильная стенокардия.

Они выражают тревогу за жизнь ректора и возмущены "чрезмерным профессиональным рвением прокуратуры".

"Совершенно очевидно, что в этих обстоятельствах заключение его под стражу не только не может отвечать законным интересам следствия, но и становится средством давления, имеющим все признаки пытки", - говорится в письме.

Среди подписавших обращение академики РАН Владимир Алпатов и Юрий Апресян, ординарный профессор НИУ ВШЭ, член Общественной палаты Москвы Михаил Блинкин, ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов, кандидат наук, издатель Ирина Прохорова, кандидат наук, доцент "Шанинки" Екатерина Шульман.

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев был задержан 12 октября по делу замминистра просвещения Марины Раковой. Ему вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, он похитил 21 млн рублей, выделенных из бюджета для федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование".