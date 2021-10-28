Что случилось этой ночью: четверг, 28 октября

Запуск "Союза" с космическим грузовиком "Прогресс", кибератака на Национальную стрелковую ассоциацию США и отставка главного тренера "Барселоны"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс МС-18" стартовал к МКС с космодрома Байконур. Пуск прошел штатно в 03:00 по московскому времени, спустя девять минут грузовой корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя и взял курс на МКС.

- Нерабочие дни начались в Москве и Подмосковье. Они продлятся почти полторы недели - по 7 ноября. Предприятия общепита смогут работать только навынос. Будут закрыты предприятия сферы услуг, спорта, сферы культуры и развлечений. Также с 28 октября ряд ограничений начинает действовать в Калининградской области и Адыгее, а в Хакасии вводится комендантский час.

- NBC сообщил об атаке хакеров из России на Национальную стрелковую ассоциацию США. По данным телеканала, группа хакеров Grief опубликовала на своих ресурсах 13 файлов и потребовала у ассоциации выкуп под угрозой новых сливов. NBC называет Grief попыткой ребрендинга группы киберпреступников, известной как Evil Corp, которую США считают связанной с Россией.

- Басманный суд Москвы отправил под домашний арест экс-главу "Автодора" Сергея Кельбаха, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, до 11 декабря 2021 года. Ему запрещено покидать место жительства и пользоваться средствами связи. Следствие просило заключить Кельбаха под стражу.

- "Газпром" сообщил, что встреча с делегацией Молдавии завершилась без конкретных результатов. Это была первая встреча молдавского вице-премьера Андрей Спыну и предправления "Молдовагаза" Вадима Чебана с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

- Рональд Куман уволен с поста главного тренера "Барселоны". Решение об отставке было принято после поражения "Барселоны" в гостях в среду от "Райо Вальекано". "Барселона" с 15 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании.