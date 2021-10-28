Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что случилось этой ночью: четверг, 28 октября

Запуск "Союза" с космическим грузовиком "Прогресс", кибератака на Национальную стрелковую ассоциацию США и отставка главного тренера "Барселоны"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс МС-18" стартовал к МКС с космодрома Байконур. Пуск прошел штатно в 03:00 по московскому времени, спустя девять минут грузовой корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя и взял курс на МКС.

- Нерабочие дни начались в Москве и Подмосковье. Они продлятся почти полторы недели - по 7 ноября. Предприятия общепита смогут работать только навынос. Будут закрыты предприятия сферы услуг, спорта, сферы культуры и развлечений. Также с 28 октября ряд ограничений начинает действовать в Калининградской области и Адыгее, а в Хакасии вводится комендантский час.

- NBC сообщил об атаке хакеров из России на Национальную стрелковую ассоциацию США. По данным телеканала, группа хакеров Grief опубликовала на своих ресурсах 13 файлов и потребовала у ассоциации выкуп под угрозой новых сливов. NBC называет Grief попыткой ребрендинга группы киберпреступников, известной как Evil Corp, которую США считают связанной с Россией.

- Басманный суд Москвы отправил под домашний арест экс-главу "Автодора" Сергея Кельбаха, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, до 11 декабря 2021 года. Ему запрещено покидать место жительства и пользоваться средствами связи. Следствие просило заключить Кельбаха под стражу.

- "Газпром" сообщил, что встреча с делегацией Молдавии завершилась без конкретных результатов. Это была первая встреча молдавского вице-премьера Андрей Спыну и предправления "Молдовагаза" Вадима Чебана с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

- Рональд Куман уволен с поста главного тренера "Барселоны". Решение об отставке было принято после поражения "Барселоны" в гостях в среду от "Райо Вальекано". "Барселона" с 15 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Новости

"Союз" с космическим грузовиком "Прогресс МС-18" стартовал к МКС

"Союз" с космическим грузовиком "Прогресс МС-18" стартовал к МКС

Суд в Москве отправил под домашний арест экс-главу "Автодора" Кельбаха

Присяжные оправдали экс-главу Раменского района по делу об убийстве подруги

Обвиняемый в убийстве банкира Яхонтова, его жены и сына заочно арестован

Что произошло за день: среда, 27 октября

РКН нашел более 2,4 тыс. запрещенных в РФ материалов, которые не удалил YouTube

РКН нашел более 2,4 тыс. запрещенных в РФ материалов, которые не удалил YouTube

На причастность к убийству банкира Яхонтова проверят его бывшего бизнес-партнера

Сенатор Львова-Белова станет новым детским омбудсменом

Сенатор Львова-Белова станет новым детским омбудсменом

Главкосмос договорился о полете 4 космических туристов к МКС в 2024 году

Главкосмос договорился о полете 4 космических туристов к МКС в 2024 году

Суд Петербурга выпустил из-под стражи вдову рэпера Картрайта

Суд Петербурга выпустил из-под стражи вдову рэпера Картрайта
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });