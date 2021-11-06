В Туве не будут продлевать нерабочие дни

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в Туве принял решение не продлевать в республике нерабочие дни, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.

"Возобновят работу государственные и муниципальные органы власти, образовательные учреждения и организации, оказывающие социальные услуги населению, объекты торговли и общественного питания с 50% заполняемостью зоны принятия пищи, а также общественный транспорт", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при этом останутся все ограничения, введенные до объявления нерабочих дней. В их числе запрет на проведение любых массовых мероприятий, в том числе коллективных и семейных торжеств в помещениях любой формы собственности и под открытым небом.

Также продолжит действовать запрет на работу общепита с 23:00 до 6:00, исключения составляют продажи на вынос. Жители обязаны носить защитные маски во время пребывания в общественных местах и на общественном транспорте.

Согласно указу главы региона, с 8 ноября в республике посещение объектов культуры, спорта, общественного питания, ТРЦ, церемоний заключения браков возможно лишь при предъявлении QR-кодов, по справке о перенесенном за последние полгода COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста, сделанного за последние 72 часа. В Минздраве Тувы также уточнили, что по справке о получении первого компонента вакцины также можно пройти в эти организации вместо QR-кода, который выдается после полного курса вакцинации.

Вход в здания государственных и муниципальных органов власти, государственных и муниципальных учреждений также возможен только при предъявлении QR-кодов или соответствующей справки.

До особого распоряжения приостановлен допуск посторонних лиц в здания и помещения объектов с особой социальной значимостью: детские коллективы, дома-интернаты, тубдиспансеры, дома-ребенка, центры социальной помощи и школы-интернаты. Личный прием граждан в госучреждениях приостановлен до 30 ноября, уточняется в сообщении. Беременные сотрудницы, независимо от срока беременности, должны быть переведены на дистанционный режим работы до 31 декабря. Также работодателям необходимо освобождать сотрудников от работы в течение двух дней с сохранением зарплаты при вакцинации против коронавирусной инфекции.