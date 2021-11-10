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Пульмонолог предупредил о высоком риске смерти после выписки из ковид-реанимации

Пульмонолог предупредил о высоком риске смерти после выписки из ковид-реанимации
Фото: Marijan Murat/picture alliance via Getty Images

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Для больных коронавирусной инфекцией крайне высок риск смерти из-за постковидных осложнений в течение трех месяцев после выписки из реанимации или отделения интенсивной терапии, заявил в Совете Федерации главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

"В некоторых исследованиях сегодня приводятся данные о цифрах вплоть до 29% в течение первых трех месяцев", - сказал он.

Кроме того, из-за проявлений постковидного синдрома от 15% до 25% выписанных из больниц не возвращаются к прежней работе, добавил эксперт.

Чем тяжелее протекала острая фаза заболевания, тем тяжелее выражены постковидные проявления, при этом женщины переносят постковидный синдром тяжелее мужчин, хотя пик заболевания проходит для них легче. Более серьезные осложнения также возникают у пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, рассказал пульмонолог.

"Если сегодня все эти исследования, которые есть по "постковиду", сложить, посмотреть на их среднюю составляющую, мы можем процитировать такие значения. В среднем после "ковида" утомляемость у 40%, одышка у 30%, проблемы со сном у 30%, проблемы с тревогой, депрессии - 20%, артралгия, миалгия 10%, и так далее", - рассказал Авдеев.

По его словам, самое крупное пока исследование постковидного синдрома в России провели сотрудники Сеченовского университета на данных более чем 2000 человек.

В июле Минздрав выпустил памятку с перечислением осложнений после коронавирусной инфекции, в ней упоминаются тромбоз, одышка, кашель, тахикарадия и другие явления.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 10 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Минздрав Сергей Авдеев коронавирус Совет Федерации

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