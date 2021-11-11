Разработка концепции лунной программы подешевела на 200 млн рублей

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" заключил контракт с головным научным институтом ЦНИИмаш на разработку лунной программы и концепцию орбитальной станции за 1,475 млрд рублей, следует из данных портала госзакупок.

23 сентября госкорпорация объявила тендер на научно-исследовательские работы по лунной программе за 1,7 млрд рублей.

В результате "Роскосмос" подписал контракт с АО "ЦНИИмаш" в рамках научно-исследовательской работы "Прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны в части работ 2022 - 2025 годов".

В мае исполнительный директор "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко сообщил "Интерфаксу", что реализация лунной программы со сверхтяжелой ракетой "Енисей" потребует порядка 1,7 трлн рублей, 900 млрд придется на создание полезной нагрузки и самих пилотируемых средств. По его словам, в состав полезной нагрузки входят несколько кораблей "Орел", лунный взлетно-посадочный модуль, луноходы, лунные скафандры, научное оборудование и другая техника.

Также, по его словам, для доставки человека на Луну с помощью ракет "Ангара" потребуется 400 млрд рублей без учета полезной нагрузки.

9 марта в "Роскосмосе" сообщили, что Россия и Китай подписали меморандум о создании международной научной лунной станции.

В январе "Роскосмос" сообщил о выходе российской стороны из американского лунного проекта Gateway.

19 октября 2020 года Рогозин в своём твиттере сообщил, что российская госкорпорация и Китайская национальная космическая администрация провели видеоконференцию по вопросам двустороннего сотрудничества, "включая программу лунных исследований".

В июле 2020 года Рогозин сообщал о переговорах с китайской стороной о создании совместной лунной базы. По его словам, проект также может быть открыт и для других стран, в том числе США. Целью проекта является запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого должна осуществить дистанционные исследования и выбор подходящих площадок для последующих спускаемых аппаратов, а посадочный аппарат будет исследовать поверхность в районе южного полюса, в том числе криогенным бурением до глубины двух метров. Заявленный активный срок работы зонда на поверхности Луны - не менее одного земного года.