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Губернатор Камчатки предложил сразу давать QR-код привитым "Спутником Лайт"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Камчатского края Владимир Солодов обратился в Минздрав РФ с предложением выдавать QR-код вакцинированным "Спутником Лайт" сразу, а не через три недели после прививки, сообщает пресс-служба правительства региона.

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"Дело в том, что в последние дни мне на эту тему поступало много жалоб и обращений. С 11 ноября срок действия QR-кода при вакцинации "Спутником Лайт" начинается только через 21 день после прививки. Я считаю эту ситуацию неправомерной, и поэтому обратился в Минздрав России", - сказал Солодов, которого цитирует пресс-служба.

Отмечается, что в этом вопросе губернатора Камчатки поддержал вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Кроме того, Солодов предложил создать врачебную комиссию, которая должна будет обеспечить права тех, кто переболел COVID-19, но не внесен в официальную систему.

"Считаю, что на переходный период до 1 февраля 2022 года данная категория наших граждан не должна быть ограничена в правах, должна иметь те же права, что и переболевшие", - сказал глава региона.

По данным пресс-службы, до конца этой недели правительство РФ совместно с Минздравом России сформулируют официальную позицию по инициативам, предложенным Солодовым.

Система QR-кодов начала действовать на Камчатке 30 октября для учреждений общепита, спорта и культуры. С 23 ноября она распространится на внутрирегиональные перевозки авиационным и автобусным транспортом. Также с 7 ноября запрещена работа детских игровых комнат в торговых центрах. С 15 ноября попасть в здания органов власти региона можно будет только при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или справки о медотводе. С 28 ноября те же требования начнут действовать при заселении в гостиницы.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 16 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Камчатский край Владимир Солодов Коронавирус

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