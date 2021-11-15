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В Приморье ввели систему QR-кодов в колониях и СИЗО

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Приморье ввели доступ по QR-кодам для посещения колоний и СИЗО, сообщило краевое управление ФСИН.

Это требование коснется всех посетителей пенитенциарных учреждений от 18 лет и старше. Вместо QR-кода они могут предъявить бумажный сертификат о прививке, справку о недавно перенесенном COVID-19, отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за последние 72 часа или медотвод от вакцинации.

В Приморье с 30 октября QR-коды обязательны для доступа в общепит, кинотеатры и спортзалы. С 9 ноября система распространилась на магазины с непродовольственными товарами в торговых центрах, гостиницы, парикмахерские, сауны и спа-салоны.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 15 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Приморье ФСИН коронавирус

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