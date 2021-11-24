Ресторанам и кафе Камчатки разрешат работать по ночам для клиентов с QR-кодами

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Ресторанам, кафе и барам на Камчатке с 26 ноября разрешат работу после 23:00 часов, но с антиковидными ограничениями, сообщает в среду пресс-служба правительства Камчатского края.

Решение принято в региональном оперштабе по COVID-19 по инициативе губернатора края Владимира Солодова.

"Мы приняли решение о том, что будет снято ограничение по работе общепита после 23 часов", - приводятся в сообщении слова Солодова.

Губернатор уточнил, что посетители общепита должны будут предъявить один из следующих документов: сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, справку о медицинских противопоказаниях к вакцинации, документ установленного образца, подтверждающий наличие антител к коронавирусной инфекции. Отмечается, что ранее ситуацию с работой кафе, баров и ресторанов глава региона обсудил с владельцами некоторых из них. В частности, поднималась тема мер поддержки, которые будут внедрены для того, чтобы смягчить негативный эффект для бизнеса. Предприятиям общественного питания Камчатки запретили работать после 23:00 в октябре из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе.

Кроме предприятий общепита система QR-кодов действует на Камчатке для учреждений, спорта и культуры, в зданиях органов власти региона. С 23 ноября она распространилась на внутрирегиональные перевозки авиационным и автобусным транспортом. С 28 ноября те же требования начнут действовать при заселении в гостиницы.