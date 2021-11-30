Ученые из РФ и Бразилии будут совместно разрабатывать лекарства от COVID-19

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Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Исследовательские институты России и Бразилии будут совместно работать над созданием медикаментов для лечения COVID-19, сообщил министр иностранных дел Бразилии Карлос Франса в интервью, опубликованном во вторник в "Российской газете".

"В ходе последнего заседания Межправительственной комиссии в прошлом месяце обе стороны подчеркнули важность проектов БРИКС по борьбе с пандемией. В десяти инициативах исследовательские институты России и Бразилии будут работать бок о бок в области изобретения и адаптации медикаментов для лечения COVID-19, борьбы с пандемиями, а также взаимосвязи между COVID-19 и туберкулезом", - уточнил Франса.

Он подчеркнул, что у России и Бразилии "имеется большой потенциал для двустороннего сотрудничества в области здравоохранения".

"Медицинская дипломатия является одним из приоритетов нынешней внешней политики Бразилии под руководством президента Жаира Болсонаро, который работал над тем, чтобы обеспечить поставки вакцин и активного фармацевтического ингредиента, необходимого для реализации Национальной программы вакцинации", - отметил глава бразильского внешнеполитического ведомства.

По его словам, "результатом этих усилий стало то, что сегодня более двух третей населения Бразилии полностью вакцинированы" от COVID-19.