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Тюменская областная дума поддержала законопроект о QR-кодах в общественных местах

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Тюменской областной думы в пятницу высказались за изменения в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", предполагающие введение QR-кодов в общественных местах.

"Большинство депутатов поддержало принятие законопроекта", - сообщили "Интерфаксу" в управлении по обеспечению информполитики областной думы.

Как сообщалось, правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России.

Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Второй законопроект вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). По нему аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.

При этом правительство предложило на первых порах наравне с QR-кодом принимать также результаты ПЦР-тестирования.

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