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Володин намерен ознакомиться со всеми комментариями в телеграм-канале о QR-кодах

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что планирует ознакомиться с более чем 600 тыс. комментариев под его постом в телеграм-канале, касательно правительственных законопроектов о QR-кодах.

"Для нас важно, чтобы все конструктивные предложения были изучены и учтены", - написал он в телеграм-канале в субботу.

Володин отметил, что за прошедшие три дня получил огромное количество сообщений, где высказывается мнение по поводу внесенных правительством в Госдуму законопроектов о QR-кодах. Как отметил спикер, "не ожидал, что их будет так много".

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"Очевидно, одному с таким объемом справиться не получится, - добавил он. - Постараюсь организовать эту работу, чтобы ознакомиться со всеми комментариями, прозвучавшими от вас за это время".

В его сообщении в телеграм-канале о правительственных законопроектах о QR-кодах, опубликованном 24 ноября, уже более 600 тыс. комментариев.

Законопроекты предусматривают введение QR-кодов для посещения общественных мест и поездок на авиа - и железнодорожном транспорте.

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Госдума Вячеслав Володин

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