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Невролог сообщила об осложнениях в 80% случаях после тяжелого COVID-19

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - У 80% из тех, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме и лежал в больнице, наблюдаются неврологические осложнения, сообщила на пресс-конференции завотделением нейрореабилитации и физиотерапии, научный консультант Центра заболеваний периферической нервной системы ФГБНУ "Научный центр неврологии" Наталья Супонева.

По разным данным, неврологические осложнения развиваются после COVID-19 в от 7% до 84% случаев, отметила она и добавила, что такая связь четко прослеживается для средне-тяжелых и тяжелых форм коронавирусной инфекции.

Это происходит, поскольку к воздействию самого вируса на организм присоединяется влияние "того критического состояния, в котором находится пациент" и влияние лекарств, которые ему дают.

Изменение обоняния и вкуса появляется у более чем трети людей после COVID-19. Также у трети возникают головные боли и синдром хронической усталости. Реже возможны энцефалопатия (изменения со стороны головного мозга, которые являются нарушением памяти, концентрации внимания) и инсульт.

Редко у пациентов, перенесших COVID-19, наблюдается ряд аутоиммунных заболеваний, среди которых синдром Гийена-Барре (заболевание, которое характеризуется периферическими параличами, мышечной слабостью) и различные аутоиммунные заболевания центральной нервной системы.

У переболевших также наблюдается неврологический постковидный синдром, который может возникать намного позже получения отрицательных ПЦР-тестов. По словам Супоневой, среди признаков синдрома снижение повседневной активности, не связанная с нагрузкой утомляемость, нарушение внимания и памяти.

"Люди переносят коронавирусную инфекцию, возвращаются к учебе, к своим обязанностям и не могут с ними справиться и это действительно очень большая проблема", - добавила она.

Еще в марте 2021 года главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава Галина Иванова, опираясь на изученные публикации, сообщила, что у 99% переболевших COVID-19 проявились неврологические последствия: от головной боли, нарушения чувствительности до депрессии.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 30 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус Научный центр неврологии Наталья Супонева Минздрав

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