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Эксперт Минздрава допустил скорое проникновение штамма "омикрон" в Россию

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Штамм коронавируса "омикрон" может скоро появиться в России, заявил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

"С очень с высокой вероятностью он ("омикрон" - ИФ) придет (в Россию - ИФ) все равно", - сказал он эфире программы "ДокТок" на Первом канале.

Чуланов добавил, что "омикрон" может вытеснить доминирующий в настоящее время в России и в мире штамм "дельта", но "при условии, что он будет более контагиозен".

Он также заявил, что высокий иммунитет к коронавирусу будет защищать от штамма "омикрон", как и в случае с вариантом "дельта".

Ранее в среду на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ не выявлено случаев заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон".

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в Южной Африке, Ботсване, Израиле, а затем и в ряде стран Европы. Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32. По словам вирусологов, большое количество мутаций вируса - "это серьезная проблема".

В связи с появлением нового штамма Россия с 28 ноября ограничила въезд в страну для граждан из ряда африканских государств, включая ЮАР, а также из Гонконга.

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Хроника 09 января 2020 года – 30 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Минздрав РФ Владимир Чуланов Коронавирус

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