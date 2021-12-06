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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Выжившему при обрушении здания в Туве рабочему ампутировали обе ноги

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Рабочему, пострадавшему при обрушении здания на территории горно-обогатительного комбината в Туве, пришлось ампутировать обе ноги, сообщил глава Республики Тува Владислав Ховалыг на своей странице ВКонтакте.

В РоссииВыжившего при обрушении здания в Туве рабочего передали медикамЧитать подробнее

"Врачи и спасатели действовали профессионально и сделали все, чтобы спасти ему жизнь. Ради этого бригаде врачей медицины катастроф пришлось ему ампутировать обе ноги", - написал Ховалыг.

Он добавил, что пострадавший находится в Кызыле, куда ночью его доставили санавиацией. За его состоянием регулярно следят врачи.

Глава республики также отметил, что на аппаратном совещании им было поручено разобраться в причинах произошедшей трагедии подробнее, а также оказать помощь семьям обоих работников. Он также сообщил о необходимости закрыть территорию комбината во избежание несчастных случаев.

Неэксплуатируемое здание обрушилось накануне днем на территории горно-обогатительного комбината Туваасбест, один человек погиб, еще один пострадал. Аварийно-спасательные работы по разбору завалов и извлечению второго рабочего продолжались более 9 часов.

Тува

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