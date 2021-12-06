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Возбуждено уголовное дело о гибели рабочего при обрушении цеха в Туве

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Туве возбуждено уголовное дело о гибели рабочего при обрушении цеха обогащения рядовых руд комбината "Туваасбест" в городе Ак-Довурак, сообщили в СК.

Его расследуют по статье о нарушении правил безопасности при работах, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.216 УК).

По версии следствия, 5 декабря днем газорезчики ООО "Стройком" занимались демонтажом здания цеха. Здание обрушилось, когда в нем подрезали основания колонн. Под завал попали двое рабочих, один погиб на месте, другому потребовалась госпитализация.

В воскресенье сообщалось, что первого из двоих пострадавших извлекли из-под завалов в очень тяжелом состоянии. Вскоре стало известно, что он погиб. Второго пытались высвободить в течение девяти часов. Ему пришлось ампутировать обе ноги.

Тува СКР Ак-Довурак Туваасбест Стройком

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