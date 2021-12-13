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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 декабря

Снятие с рассмотрения в Госдуме законопроекта о QR-кодах на транспорте и предупреждение МИД РФ о "тяжелых последствиях" в случае расширения НАТО на восток

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Законопроект о QR-кодах на транспорте снимут с рассмотрения, сообщил в ночь на понедельник спикер Госдумы РФ Володин в своем телеграме. По его словам, вопрос о снятии законопроекта с рассмотрения обсудят в понедельник на Совете Государственной Думы.

- Спасатели подняли на поверхность тело последнего, 51-го погибшего в результате взрыва на шахте "Листвяжная", который произошел утром 25 ноября. Поисковые работы на шахте завершены.

- В МИД России пообещали НАТО "тяжелые последствия" в случае расширения альянса на восток. По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, "если оппоненты пойдут наперекор, они увидят, что их безопасность не укрепится".

- В Воронеже задержали таксиста, подозреваемого в нападении с ножом на двух мужчин в Петербурге. Сотрудники петербургского уголовного розыска получили оперативную информацию, что подозреваемый мог уехать в Воронеж к близким, и отправились за ним.

- Иран, предположительно, готовится к космическому запуску, сообщило Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки, которые показывают активность на космодроме Имама Хомейни. Там заметили вспомогательную машину и гидравлический кран, которые появлялись на площадке перед прошлыми запусками, а также большое количество автомобилей.

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