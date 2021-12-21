Центр метрологии отрицает вину сотрудника в возгорании на шахте Рубана

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Кемеровском центре стандартизации и метрологии, сотрудник которого стал фигурантом уголовного дела о пожаре на шахте имени Рубана, заявили "Интерфаксу", что он работал в соответствии с современными методиками. Следствие обвинило метролога в том, что он не спускался в шахту для поверки датчиков аэрогазового контроля.

"Методика поверки предусматривает возможность проводить поверку системы с привлечением дополнительных специалистов, в этом конкретном случае на шахте имени Рубана - специалиста участка вентиляции, - объяснил представитель центра. - При этом поверитель центра находился у наземного вычислительного комплекса. А специалист участка вентиляции находился непосредственно в месте установки датчика системы аэрогазового контроля и подавал поверочную газовую смесь".

В центре считают, что документ, выданный представителям шахты, полностью соответствует методике поверки.

"Учитывая все обстоятельства произошедшего на шахте, система аэрогазового контроля была в норме и сработала оперативно и качественно, что позволило быстро принять меры реагирования и исключить негативные последствия для здоровья горняков. Уверены, что следствие обеспечит полное всестороннее изучение особенностей проведения поверки", - добавили в центре.

19 декабря в шахте имени Рубана (входит в "СУЭК-Кузбасс"), по разным данным, случился пожар или самонагревание пласта и сработали датчики о повышенном выделении СО. Из шахты эвакуировались 128 горняков, никто не пострадал. Работы на шахте прекратили.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о неправомерной выдаче официального документа о соответствии работ требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК). Следствие считает, что метролог неправомерно выдал компании свидетельство о том, что в шахте газоаналитическая система проверена и исправны датчики, измеряющие содержание опасных газов в воздух, хотя сам он выработки не посещал и проверочную газовую смесь на датчики измерительных каналов системы не подавал.