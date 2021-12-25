Что произошло за день: суббота, 25 декабря

Блокировка сайта "ОВД-Инфо", новый пожар в "Ленте" в Томске и запуск в космос телескопа для изучения Вселенной

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Роскомнадзор заблокировал сайт "ОВД-Инфо". Суд счел, что деятельность проекта, в сентябре внесенного в реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов, направлена на пропаганду экстремизма и терроризма. Роскомнадзор направил соцсетям требование удалить все аккаунты "ОВД-Инфо".

- В России коронавирус за сутки выявили у 24 946 человек. В Москве зарегистрировали 2 714 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 2 072, в Московской области - 1 431. Умер 981 пациент.

- Крупнейший в мире космический телескоп для изучения Вселенной выведен на орбиту. Ракета с телескопом James Webb Space Telescope, который будет изучать состав первых звезд и эволюцию галактик, стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

- Пожар произошел во втором за последние дни гипермаркете "Лента" в Томске. По данным пресс-службы самой сети, возгорание произошло в отделе пиротехники. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что покупатель устроил поджог. Подозреваемый задержан.

- Умер писатель и общественный деятель Альберт Лиханов. Ему было 86 лет. Лиханов писал книги для детей и юношества, более 30 лет был главредом молодежного журнала "Сфера".