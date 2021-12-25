Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: суббота, 25 декабря

Блокировка сайта "ОВД-Инфо", новый пожар в "Ленте" в Томске и запуск в космос телескопа для изучения Вселенной

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Роскомнадзор заблокировал сайт "ОВД-Инфо". Суд счел, что деятельность проекта, в сентябре внесенного в реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов, направлена на пропаганду экстремизма и терроризма. Роскомнадзор направил соцсетям требование удалить все аккаунты "ОВД-Инфо".

- В России коронавирус за сутки выявили у 24 946 человек. В Москве зарегистрировали 2 714 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 2 072, в Московской области - 1 431. Умер 981 пациент.

- Крупнейший в мире космический телескоп для изучения Вселенной выведен на орбиту. Ракета с телескопом James Webb Space Telescope, который будет изучать состав первых звезд и эволюцию галактик, стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

- Пожар произошел во втором за последние дни гипермаркете "Лента" в Томске. По данным пресс-службы самой сети, возгорание произошло в отделе пиротехники. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что покупатель устроил поджог. Подозреваемый задержан.

- Умер писатель и общественный деятель Альберт Лиханов. Ему было 86 лет. Лиханов писал книги для детей и юношества, более 30 лет был главредом молодежного журнала "Сфера".

Новости

Арестованные участницы Pussy Riot Алехина и Штейн объявили голодовку в спецприемнике

Пандемия коронавируса

Минздрав назвал все выявленные в России случаи "омикрона" завозными

Беглов взял на себя ответственность за уборку снега в Петербурге

Беглов взял на себя ответственность за уборку снега в Петербурге

Прощание с Дмитрием Зиминым пройдет 28 декабря

В Томске задержали подозреваемого в субботнем поджоге в "Ленте"

Газовый баллон взорвался в многоквартирном доме в нижегородском Дзержинске

Сотрудник таможни арестован в Петербурге по подозрению во взяточничестве

В "Ленте" назвали поджог возможной причиной пожара в своем магазине в Томске

Запуск тяжелой "Ангары" с Плесецка снова перенесли

РКН объяснил блокировку "ОВД-Инфо" пропагандой терроризма и экстремизма

РКН объяснил блокировку "ОВД-Инфо" пропагандой терроризма и экстремизма
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });