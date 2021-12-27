Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Аварийно севший в Удмуртии вертолет и его экипаж пока не найдены

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Поиск вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в Удмуртии, результата пока не дал, сообщил журналистам премьер-министр республики Ярослав Семенов.

В РоссииЭкипаж вертолета, совершившего жесткую посадку в Удмуртии, вышел на связьЧитать подробнее

"На данный момент поиск вертолета и экипажа не дал результатов. В районе места происшествия развернут штаб поиска и пункт управления. (...) Всего привлечено 107 человек и 36 единиц техники, 7 снегоходов", - сказал Семенов в понедельник.

Он отметил, что в аварийно-спасательных работах участвует наземная группировка МЧС России на технике повышенной проходимости. С воздуха вертолет ищут МИ-8 с парашютно-десантной группой Росавиации и беспилотные авиационные системы МЧС. В операции также участвуют подразделения поисково-спасательной службы Удмуртии, ведомственной пожарной охраны УФСИН, МВД, Росгвардии, региональных Минприроды и Минздрава, органы местного самоуправления, добровольцы.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР выясняют обстоятельства инцидента. По предварительной информации, около 14:00 по московскому времени 27 декабря вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку вблизи Ижевска. Вертолет, принадлежащий Казанскому авиапредприятию, совершал облет нефтепровода. На борту находилось два человека, сообщали в СК. Перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации.

Ми-2

Новости по теме

Новости

Рогозин счел маловероятными новые испытания Россией оружия против спутников

Рогозин счел маловероятными новые испытания Россией оружия против спутников

Замглавы Минобороны РФ заявил о подготовке НАТО к вооруженному конфликту с РФ

Суд отправил главу Балтийской промышленной компании под домашний арест

Корвет "Сообразительный" отразил ракетный удар в ходе учения в Балтийском море

Корвет "Сообразительный" отразил ракетный удар в ходе учения в Балтийском море

Осуждены убийцы экс-спецназовца ГРУ Белянкина, заступившегося за врачей

Путин помог семье мальчика - участника акции "Елка желаний" получить квартиру

Экипаж вертолета, совершившего жесткую посадку в Удмуртии, вышел на связь

При крушении вертолета в Удмуртии никто не погиб

Под Ижевском разбился вертолет Ми-2

Семья физика Кудрявцева отказалась от прекращения дела о госизмене из-за его смерти

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });