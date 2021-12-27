Аварийно севший в Удмуртии вертолет и его экипаж пока не найдены

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Поиск вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в Удмуртии, результата пока не дал, сообщил журналистам премьер-министр республики Ярослав Семенов.

"На данный момент поиск вертолета и экипажа не дал результатов. В районе места происшествия развернут штаб поиска и пункт управления. (...) Всего привлечено 107 человек и 36 единиц техники, 7 снегоходов", - сказал Семенов в понедельник.

Он отметил, что в аварийно-спасательных работах участвует наземная группировка МЧС России на технике повышенной проходимости. С воздуха вертолет ищут МИ-8 с парашютно-десантной группой Росавиации и беспилотные авиационные системы МЧС. В операции также участвуют подразделения поисково-спасательной службы Удмуртии, ведомственной пожарной охраны УФСИН, МВД, Росгвардии, региональных Минприроды и Минздрава, органы местного самоуправления, добровольцы.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР выясняют обстоятельства инцидента. По предварительной информации, около 14:00 по московскому времени 27 декабря вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку вблизи Ижевска. Вертолет, принадлежащий Казанскому авиапредприятию, совершал облет нефтепровода. На борту находилось два человека, сообщали в СК. Перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации.