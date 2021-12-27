В СПЧ назвали приговор историку Дмитриеву жестоким и неоправданным

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод и Николай Сванидзе считают итоговый приговор историку Юрию Дмитриеву – 15 лет колонии строгого режима – жестоким и беспричинным.

"Нужно изучать новый приговор, но, на мой взгляд, приговор крайне жесткий и неоправданный. На мой взгляд, есть некая заданность действий следствия и судебной власти, которая вписывается в ту негативную кампанию, которая развернута против организации "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом)", - сказал "Интерфаксу" член Совета Александр Брод.

Член СПЧ отметил, что в Совете неоднократно выражали свою обеспокоенность по поводу дела Юрия Дмитриева, которое длится уже много лет.

"В апреле 2018 года суд его уже оправдывал, но через два месяца Верховный суд Карелии отменил это решение, и Дмитриева снова арестовали, предъявили еще одно обвинение в насильственных действиях сексуального характера. Защита Дмитриева, его коллеги, юристы, посвященные в материалы дела, говорят о необъективности следствия и судебной власти", - заявил Брод.

Он сообщил, что в СПЧ уже обменялись мнениями по поводу этой информации, и она вызвала среди членов Совета недоумение. "Не исключаю, что некоторые члены Совета выразят публично свое несогласие с этим решением", - добавил Брод.

В свою очередь член СПЧ Николай Сванидзе в разговоре с агентством заявил, что считает приговор Дмитриеву "беспричинным и страшно жестоким". Он также не исключил, что это стало последствием его работы в "Мемориале".

Петрозаводский городской суд в понедельник признал историка Юрия Дмитриева виновным в изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении приемной дочери и хранении частей оружия и назначил ему приговор – 15 лет в колонии строгого режима.

Один из адвокатов осужденного Роман Масалев сообщил агентству, что защита обжалует приговор в законном порядке, то есть в течение 10 дней.

В начале декабря прокуратура Карелии потребовала приговорить Дмитриева к 15 годам колонии строгого режима, то есть прибавить два года к предыдущему приговору Верховного суда Карелии по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.

29 сентября 2020 года Верховный суд Карелии при повторном рассмотрении дел историка приговорил его к 13 годам строгого режима за сексуальное насилие над несовершеннолетней. Дело по обвинениям в развратных действиях, хранении детской порнографии и хранении запчастей оружия этот суд направил в Петрозаводский горсуд на новое рассмотрение, уже по третьему кругу.

16 февраля Третий кассационный суд в Санкт-Петербурге отклонил жалобу на этот приговор. Первоначально историк обвинялся в развратных действиях, изготовлении детской порнографии и хранении оружия.

В 2018 году Петрозаводский городской суд по двум первым обвинениям Дмитриева оправдал и признал виновным только в незаконном хранении деталей оружия.

Обвинение в педофилии Дмитриеву добавили перед вторым кругом. При повторном рассмотрении в июле 2020 года Петрозаводский горсуд приговорил историка к 3,5 годам колонии по статье о сексуальном насилии над приемной дочерью, оправдав по остальным статьям. Затем в конце сентября 2020 года последовал приговор Верховного суда Карелии.

Дмитриев своей вины не признает.

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 30-40-е годы прошлого века. Он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.