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Группа по поиску вертолета в Удмуртии увеличена втрое

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Район поиска совершившего жесткую посадку в Удмуртии в понедельник вертолета удалось существенно сузить, группировка поисковых сил и средств увеличена втрое, сообщил премьер-министр республики Ярослав Семенов.

"Ареал поиска максимально сужен, идет прочесывание леса - квадрат за квадратом", - написал Семенов в инстаграме.

Он добавил, что группировка сил и средств, задействованных в поиске вертолета, увеличена до 290 человек и 81 единицы техники, это в том числе беспилотники и снегоходы. Ранее Семенов сообщал, что на поиски привлечено 107 человек и 36 единиц техники.

На сайте администрации Завьяловского района сообщается о поисково-спасательных работах близ населенных пунктов Большой Кияик и Старое Азино. Уточняется, что к поискам привлечены сотрудники МЧС, поисково-спасательной службы и службы гражданской защиты, Росгвардии, администрации района, АО "Транснефть-Прикамье" и волонтеры.

Днем в понедельник вертолет Ми-2 казанского авиапредприятия с бортовым номером RA-15617, проводивший облет нефтепроводов в Удмуртии, совершил жесткую посадку. На борту находились два человека, первоначально они выходили на связь.

По уточненным данным, вертолет совершил жесткую посадку на территории на границе трех районов республики - Увинского, Якшур-Бодьинского и Завьяловского.

По данным гидрометцентра республики, ночью в Удмуртии температура воздуха опустилась до 21 градуса мороза.

Удмуртия

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